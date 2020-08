​Rubén Aguirre: Ernesto Pimentel revela cómo se siente 'La Chilindrina' [VIDEO]

Mucho dolor. Son varios los artistas que todavía no se recuperan del todo tras la muerte de un grande como Rubén Aguirre. El entrañable "Profesor Jirafales" quedará en el recuerdo de todos los que alguna vez disfrutamos con su rectitud y gracia en la escuela del 'Chavo del Ocho'. Aún más lo recordarán quienes conocieron al hombre detras del personaje. Uno de ellos es el conductor de 'El Reventonazo' Ernesto Pimentel.

"La partida de Rubén Aguirre es como decirle adiós a alguien de la familia. Creo que nos acerca a los peruanos en el sentimiento. Es la partida de alguien que era nuestro maestro. Nuestro profesor. Agradezco a Dios haberlo conocido y celebro haber compartido su vida a través de las pantallas como todos los peruanos", dijo muy dolido Ernesto Pimentel.

El popular conductor habló de cómo se siente su amiga María Antonieta de las Nieves, 'La Chilindrina', otro de los personajes de la vecindad de 'El Chavo del Ocho' con quien mantiene afinidad, por la muerte de Rubén Aguirre "Yo he tenido la oportunidad de trabajar con toda la vecindad de manera independiente. María Antonieta es mi amiga, ella está muy triste. Justo hablamos hoy (ayer)"

Ernesto Pimentel también habló sobre el regreso de 'El Reventonazo' "No tengo el horario, pero sí me han pedido que vuelva cuánto antes, así que yo calculo que antes del 15 de julio ya debo estar de nuevo en pantallas". Según dijo el renovado programa contará con jales como Manolo Rojas, Kike Suero, y Katty García, ademas de una nueva infraestructura.

CHILINDRINA NO FUE A VELORIO. Tras conocer la noticia del fallecimiento de Rubén Aguirre, quien diera vida a "El Profesor Jirafales", María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", así como sus demás compañeros, expresaron su sentido pesar a través de sus redes personales como Twitter.

"Quiero dar mi más sentido pésame a Chelo, la esposa de Rubén Aguirre, y a sus hijos por esa gran pérdida. Que Dios los bendiga. Algún día nos vamos a encontrar toda la vecindad en el cielo", escribió la actriz mexicana.

No obstante y según la prensa mexicana, "La Chilindrina" anunció que no asistiría al velorio porque existen varios motivos que le impiden ir, y uno de ellos es que ya no se hablaban."Desde que empezó la bronca con Televisa y Chespirito, siempre hubo dos bandos. Ellos (Aguirre y Édgar Vivar) apoyaron a Televisa y a Chespirito, entonces nos dejamos de hablar", dijo María Antonieta de las Nieves en una entrevista según la revista Tv y Notas.

Además, otros motivos de su ausencia serían los laborales y es que Antonieta de las Nieves viene realizando su gira de despedida. Sin embargo, recordó los buenos momentos pasados con Rubén Aguirre. "Durante las giras, él (que media poco menos de dos metros) me abrazaba de la cabeza y yo lo abrazaba de las pomos (…) Aunque no teníamos llamado, él nos caía en la casa a la hora que fuera y mi hija lo atendía como rey".

