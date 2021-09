Ruth Karina se llevó un gran susto la noche del último jueves en Nueva Jersey con el temido Huracán Ida. Y es que la cantante reveló que en la selva ha vivido fenómenos similares, pero nunca de esta magnitud.

“Esto ha sido demasiado terrible, la verdad que todos nos asustamos mucho y hasta pensamos en lo peor. La casa de mi amiga Eva, donde estuve hospedada hace unos días, sufrió serios daños materiales. Ahora estoy en otra vivienda, donde vivimos todo esto”, comenzó diciendo la artista.

En ese sentido, la mujer selvática agradeció que no hubo pérdidas de vidas humanas, por la fuerte tormenta que inundó varias calles. “Mi familia y mis amigos me llamaron preocupados por las noticias, hasta mi padre que es un anciano de 82 años, me llamó angustiado. Felizmente que todo se normalizó. Espero no se repita al menos el tiempo que esté acá”, agregó para El Popular.

Leonard León también sufrió repercusiones por el huracán

Leonard León, quien también se encuentra en Estados Unidos, mencionó que se encuentra bastante atemorizado por el huaracán Ida, que viene azotando a las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey.

“Qué fuerte tormenta en New Jersey, llegué remando a casa, pensé que se caía el mundo. Felizmente no me pasó nada”, dijo mediante las redes sociales.

