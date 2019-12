La cantante Ruth Karina sorprendió al público al referirse sobre la incómoda situación que vienen atravesando varios artistas con los imitadores del programa de Latina “Yo Soy”.

En una entrevista en Radio Capital, la artista opinó sobre los problemas que mantiene con su actual imitadora, Angiesu, quien participó en dicho programa. Inclusive comentó que hasta le habría mandado una carta notarial.

Según Ruth Karina, la joven colmó su paciencia al utilizar su foto para promocionar sus presentaciones.

“Yo reclamaba cuando ella ponía mi foto en la publicidad. Los empresarios me llamaban y me decían ‘Ruth, ¿dónde te vas a presentar? Yo te he contratado, pero hay una publicidad en otro sitio”, afirma la artista.

Asimismo, la intérprete señaló que habló personalmente con Angiesu, y le dijo que no tenía inconvenientes en que utilizara su nombre, pero sí su imagen.

“Yo le dije todo lo que tú quieras, pero no hagas eso, o exige a los empresarios que te contratan que pongan tu foto y no la mía, porque confundes al público. Va a ser perjudicial para ti y para mí también”, manifestó.

“De una u otra forma también te quita un poquito el trabajo porque el costo está más accesible. Entonces, ¿dónde quedan los años de carrera?”, cuestionó.

Ruth Karina en Radio Capital