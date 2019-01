SAG Awards: los peores looks de la noche contados a nuestra manera

Para llamar la atención en la temporada de premiaciones, los artistas de Hollywood buscan siempre opciones que resalten lo mejor de sus siluetas o facciones, pero a veces las elecciones que su equipo de estilistas realiza para ellos no son las más acertadas

Y es que durante la alfombra roja de los SAG Awards no todo fue exquisitez y elegancia pues hubieron algunos looks que pasarán a la historia como las pésimas elecciones de la noche.

¡Ojo con estos errores por si eliges un look parecido!

Lupita Nyong'o de Vera Wang

Desde aquel vestido celeste de Prada al día de hoy, los looks de la actriz africana han ido cambiando drásticamente y a veces no para bien. Este diseño de la famosa modista de herencia asiática es un terrible no pues simplemente ¡no tiene ni pies ni cabeza! ¡qué pasó, Lupita!

Kate Nash de Manish Arora

Desde que Alessandro Michele introdujo el estilo kitsch chic a Gucci, muchas marcas han tratado de imitarlo, pero casi nadie ha logrado conseguir que lo desordenadamente ordenado de estos looks se vea tan elegante, y el look rosa usado por la actriz lo comprueba.

Robin Wright de Oscar de la Renta.

El minimalismo aplicado de manera incorrecta puede resultar realmente poco favorecedor. Ese fue el caso de la actriz Robin Wright, quien con un diseño de Fernando García y Laura Kim, pasó de despreocupada a 'homeless chic' en un santiamén. Por ello este look es un rotundo no.

Lucy Boynton de Erdem

Los lunares son tendencia así como el floral print (en todas sus variaciones y modelos) pero mezclar dos estampado tan importantes en un look nada favorecedor genera un aspecto que nadie quisiera conseguir. Lo sentimos, Lucy, pero este look es un gran ¡no!

Catherine Zeta-Jones con un vestido de Zuhair Murad.

A veces las elecciones más clásicas dentro de los looks de los famosos no asegura que se vean bien. Y que la silueta de la actriz contrasta con lo aburrido y predecible de este - de seguro costoso - vestido. Nada nuevo en ella.

Sophia Bush de Monique Lhuillier

Los lunares son tendencia, eso ya lo sabemos, pero un vestido de lunares con bastante vuelo con una capa de lunares y un peinado que le suma años a la actriz resulta en uno de los looks que más han decepcionado en la noche.

Rumer Willis de Ong-oaj paira

Una bella actriz con un bello color sobre ella. Sin embargo, el diseño termina siendo demasiado recogido que abruma y se termina 'comiendo' a la famosa celebrity, quien lejos de lucir "relajada", terminó luciendo "más envuelta.

Sandra Oh de Jenny Packham

Clásico, sí. Rojo impecable, sí. Pero ¿arriesgado? No. Además últimamente la estrella de Grey's Anatomy está experimentando con unos peinados que no hacen dudas de la capacidad de sus estilistas de hacerla ver bella, moderna y fabulosa.

Alison Brie de Miu Miu

Lo sentimo Alison y fans de la actriz y la marca hermana de Prada, pero si bien los lazos y moños serán tendencia para la próxima temporada, a veces es mejor dar un paso al costado cuando se trata de experimentar si es que el resultado no va resultando como se imagina en papel.

Elisabeth Moss de Monique Lhuillier

A nuestro parecer, la firma francesa viene cosechando menos elogios y aciertos que de costumbre pues Moss terminó luciendo una doble cadera innecesaria y aspecto nada cómodo con este look. El color es bello y demuestra que las mujeres de piel clara pueden llevar este tipo de vestidos, pero el diseño es un gran no.

Constance Wu y su vestido plateado sin gracia.

Lo único llamativo aquí fueron las sandalias Stuart Weitzman a juego con la tela del vestido. Pero ella luce incómoda y poco convencida de este atuendo.

