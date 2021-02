El reality de competencia “Esto es guerra” vivió un tenso momento el último martes 16 de febrero. Y es que el ‘combatiente’, Said Palao, fue enviado a sentencia por no respetar las normas de seguridad en un reto de altura.

El popular chico reality no tuvo problemas en desafiar el reto extremo de altura por su permanencia en el programa; sin embargo, lo hizo desafiando las reglas del juego al lanzarse de espaldas al vacío.

Tras esta temeraria acción, el ‘Tribunal’ de “Esto es guerra” se hizo presente para llamarle la atención al competidor y sancionar su actitud, alegando que podría sufrir alguna lesión o algo peor.

“No hay que abusar de la seguridad de la colchoneta”, dijo el conductor Gian Piero Díaz tras ver al integrante de su equipo en su salto. “Hay que seguir las reglas”, añadió Johanna San Miguel.

EEG: Said Palao fue sentenciado por realizar arriesgada maniobra en salto al vacío

De esta manera, Said Palao fue enviado a sentencia y forma parte de la lista encabezada por participantes que, hasta el momento, no completaron el reto de altura: Melissa Loza, Alejandra Baigorria y Angie Arizaga.

Cabe señalar que la pareja de Said Palao, Alejandra Baigorria, no cumplió el reto de altura y fue enviada a sentencia el pasado lunes 15 de febrero. La empresaria sufrió un ataque de pánico por la altura y no pudo completar el circuito.

VIDEO RECOMENDADO

Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel completan reto de altura

EEG: Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel superaron reto de salto al vacío

TE PUEDE INTERESAR