Said Palao rompió su silencio acerca de las imágenes que se difundieron en redes sociales, donde se observa a Macarena Vélez junto a un misterioso hombre que la graba y la besa frente a la cámara de su celular.

Sin embargo, estos vídeos no habrían sido consensuados por la joven, quien aseguró sufrió acoso sexual y tocamientos indebidos por parte del sujeto que aparece en imágenes.

Ante esto, el chico reality aseguró que, aunque ya no mantiene una relación con la integrante de ‘EEG’, Macarena tiene todo su apoyo. Lo primero que dijo fue que su relación terminó hace algunas semanas atrás, así que infidelidad nunca hubo, aclarando a los seguidores.

“Nosotros ya no subimos fotos, no subimos nada, si se dan cuenta en redes sociales. Nosotros no estamos hace varias semanas”, declaró para ‘Válgame Dios’.

Además defendió a capa y espada a su exnovia, ya que estos clips no pertenecen a una relación amorosa de Macarena, sino todo lo contrario. “Ese es el tipo de hombres que no quieres que se crucen con tu hija, con tu hermana, que se aprovechan de una persona que está totalmente fuera de sí. Que todo el mundo conozca a esa persona, a ese depravado”, sostuvo Said Palao, evidenciando su molestia.