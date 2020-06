La muerte de George Floyd en Minnesota, Estados unidos, ha despertado la indignación de miles de artistas en todo el mundo, al igual que en nuestro país. Es así que Salim Vera, voz de la banda “Libido” decidió salir al frente y opinar sobre este caso.

“Y yo que pensé que el Instagram se había jodido (en referencia a las imágenes negras en la red social). Te cuento que aquí en el Perú, en tu propia casa, todos los días hay un racismo y un clasismo... Auméntale a eso, las muertes innecesarias de mujeres”, empezó el vocalista de Libido.

El polémico cantante criticó a las personas “doble cara” que se indignan por la muerte de una persona que ocurrió a varios kilómetros del país, pero no defienden los casos injustos que se dan en el Perú por el machismo, racismo y clasismo.

“Ahora eres ‘antirracista’ y vas a colgar una imagen negra para que todos vean los solidario y ‘cool’ que eres, para que todos vean lo ‘empático’ que eres”, añadió el intérprete de “Nicotina” sobre la “doble moral” de dichas personas en redes sociales.

“Si no has movido ni un p** dedo por tu propia realidad, no sirve absolutamente de nada tu estúpida imagen negra.”

Finalmente, Vera señaló que no sirve de nada colocar la imagen negra para quejarse por el racismo y solo se presta a que muchos “se suban a un coche que no es suyo”.

