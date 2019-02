Salim Vera rechaza haber incitado a la violencia mientras cantaba Daniela Darcourt

Salim Vera, el cantante de Libido, habló en el programa "Válgame Dios", sobre lo ocurrido el último sábado 23 de febrero, mientras cantaba la salsera Daniela Darcourt.

Como se recuerda, Salim Vera empezó a golpear contra el suelo el parante de su micrófono mientras Daniela Darcourt cantaba tras llegar tarde a su presentación.

Salim Vera se defendió diciendo que esa actitud forma parte de su performance en el escenario y negó en todo momento haber incitado a la violencia.

"Rechazo cualquier insinuación que se han hecho sobre mí o que incito a la violencia, la palabra queda demasiado grande para este tema. Rechazo tajantemente que se me acuse a mí o se me haga sentir como una persona violenta, ni tengo nada en contra de la salsa, no los critico para nada, no reniego de ellos. Lo de romper el parante son cosas que siempre hago, no es la primera vez que rompo un parante", afirmó Salim Vera.

El cantante de Libido calificó su accionar como algo épico, actoral, rockanrolero.

Yo no incité

Salim Vera descartó haber incitado a que los asistentes lancen botellas, pues ya lo estaban haciendo antes de que él salga a escena, pues al parecer estaban cansados de esperar a Daniela Darcourt.

"Yo no incité a la gente, yo solo reclamé mi horario, porque cuando invades su horario, invades su performance , es un festival de mas de 50 bandas que empieza al mediodía. Parece que hubo desconocimiento, no le he faltado el respeto a nadie, mi acto ha sido completamente rockanrolero, es simplemente musical", finalizó.

