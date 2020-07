El salsero Alaín Almeida mostró su sorpresa por las supuestas noticias que informaban de su muerte. Y es que una página denominada “El Julgolero” en Facebook había informado que el cantante y vocalista de la orquesta “Los Mayimberos”, había sido “encontrado muerto en su domicilio en el distrito de San Miguel.

“Se sospechaba desde un principio que su repentino deceso se debió al excesivo consumo de estupefacientes tras encontrar varios sobres de clorhidrato de cocaína alrededor del cuerpo sin vida del cantante”, se leía en el post que generó cientos de reacciones en Facebook.

Al respecto, Alaín Almeida tomó con bastante humor estas informaciones falsas y escribió que no le importa si lo matan de verdad o mentira.

“¡Me han matado! Seguro me morí por covid Me Declaro Oficialmente contra el Nuevo Orden Mundial y en contra de todos los Gobiernos del Mundo; me da igual si me matan de mentira o de verdad... nadie me va a callar así me pongan bozal”, escribió en sus redes sociales.

Alain Almeida logró la nacionalidad peruana en el 2017, integró las orquestas “Bárbaro Fines y su Mayimbe”, luego formó su propia orquesta llamada “La Constelación de Cuba” y después “Los Mayimberos”.

