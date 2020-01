Samahara Lobatón causó gran polémica al confirmar que antes de cumplir la mayoría de edad se fue a vivir con su pareja. Poco después se conoció que estaba peleada con su madre, Melissa Klug.

En sus historias de Instagram, la “chica murciélago” no mencionó el nombre de su mamá, pero aseguró que ella sola cubre todos sus gastos, incluso el pago de la universidad a la que todavía asiste, según reveló.

Asimismo, Samahara Lobatón aseguró que siempre deseó tener 18 años para vivir sola; sin embargo, recordemos que la ex participante de Combate se fue de su casa a poco tiempo de cumplir 17 años, es decir, todavía no era mayor de edad.

“Toda la vida dije que quería cumplir 18 años para vivir sola, es más, cada año era como que ‘yaaa, quiero cumplir 18 para vivir sola’ y siempre he corrido con mis gastos yo, con mis viajes, mis gastos. Mis gastos, mis viajes que hice en los últimos años, a partir desde que tuve 16 años, la universidad, entonces era como que ‘ya quiero cumplir 18 años años para vivir sola’ y fue casi un año antes (a los 17 años), me mudé el año pasado”, contó la “chica murciélago”.

La hija de Melissa Klug también comentó que se siente una persona más responsable desde que decidió vivir sola: “Ya vivo sola desde abril, entonces me siento bien, siento que he avanzado mucho como persona, siento que soy más responsable con el dinero, con las cosas que tengo que hacer, con las compras de la casa porque si no las compro yo, nadie las va a comprar, entonces es bastante responsabilidad”.

