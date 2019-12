Mediante sus redes sociales, la hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, dejó preocupados a sus seguidores tras aparecer en lo que sería un hospital.

¿Pero cuál habría sido el motivo?

Samahara contó que se le cerró el pecho y tuvo que ser nebulizada de emergencia, ya que vendría estando mal desde el 24 de diciembre.

“Quiero decirles que ya estoy un poco mejor. Ayer se me cerró el pecho, tuve un broncoespasmo. En realidad el 24 en la noche ya me sentía mal. Ayer en la noche sentía que ya no podía respirar”, expresó la mayor de Las Lobatón.

Asimismo, reveló que después de las 12, visitó a sus hermanas que viven en la casa de Melissa Klug.

La joven también comentó que el viaje que tenía planeado por Año Nuevo estaría en 'pausa’ debido a esta enfermedad, y que estaba a la espera del diagnóstico de un doctor para ver si puede o no realizarlo.