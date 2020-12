Gigi Mitre y Rodrigo González “Peluchín” se mostraron sorprendidos por la reacción que tuvo Abel Lobatón, padre de Samahara Lobatón, luego de enterarse que su hija había sido víctima de violencia por parte de su pareja de nombre Youna.

“La respuesta de Abel Lobatón es inaudita”, comentó Rodrigo González tras escucharlo decir que Samahara Lobatón y Youna eran adultos y debían resolver sus problemas.

Pero, Gigi Mitre fue más allá y recordó que lo sufrido por Samahara Lobatón es agresión. “Él dice: es una agresión como pareja y la solucionarán como pareja que son, pues no, es una agresión o no sabía qué había pasado. No encuentro otra justificación para la manera que está hablando”.

Al llegar a la comisaría, Lobatón dijo haber llegado para saber sobre la situación de su hija. “Es un problema en pareja y que yo sepa es la primera vez. Ellos son personas adultas y lo deben solucionar. Simplemente estoy acá como papá y abuelo”.

“Samahara es adulta y decide con quién estar y simplemente hay que apoyarla y ya está. Yo no puedo definir a alguien por un problema, simplemente tiene que solucionar el problema”, agregó.

Gigi Mitre cuestiona actitud de Abel Lobatón tras agresión a Samahara | OJO

