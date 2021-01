Samahara Lobatón dejó en claro que no le gusta que digan que Melissa Klug, su madre, vive del dinero de Jefferson Farfán.

“Me molesta porque mi mamá tiene sus negocios propios, siempre quiere salir adelante y en verdad si bien es cierto, lo que él le pasa es para mis hermanos, ella trabaja”, respondió Samahara Lobatón en el programa “En Boca de todos”.

Por su parte, Melissa Klug dijo que desde que se separó de Jefferson Farfán, ella ha hecho cosas que jamás lo pensaba y se ha mantenido por ella misma.

“Al principio sí, pero de eso ya pasaron 6 años. Yo creo que he sido constante y he hecho retos en mi vida que no me los imaginaba. He tenido miedo escénicos y aún así he estado en la tele, he hecho conducción, he estado en un reality de baile”, respondió Klug.

“He hecho muchas cosas y creo que eso calla mucha bocas”, finalizó la chalaca.

