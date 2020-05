Sorpresa causó la nueva publicación que hizo Melissa Klug, al hacerse pública la noticia de que Samahara Lobatón se encuentra en la dulce espera con tan solo 18 años de edad. Y es que la joven confirmó mediante sus redes sociales que tiene 17 semanas de gestación, mostrando una foto de su ecografía.

Por su parte, la chalaca dejó en su cuenta de Instagram un reflexivo mensaje refiriéndose a las decisiones que tomas su hijos. “Yo siempre tendré un lugar incondicional en mi corazón para cada uno de mis hijos, así su edad no les permita reflexionar sobre sus acciones. Siempre tendrán la puerta de mi casa abierta para cuando llegue el día en que reflexionen”, escribió.

Luego de unas horas, la popular ‘Blanca de Chucuito’ compartió una fotografía de ella, pero el detalle particular era la canción que acompañaba dicha imagen. Sería un extracto de la conocida canción “Ocean” de Karol G.

“Y si no estoy, y algo te pasa, recuerda que todo en la vida cambia, y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti”, se puede escuchar en dicho storie.

Esta frase demostraría una vez más que Melissa Klug no cierra las puertas a poder apoyar a Samahara en esta complicada y tierna etapa que le toca vivir como madre primeriza, pese a las diferencias que pudieron tener en el pasado.

