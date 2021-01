La hija de Samahara Lobatón se hizo un “arreglito” en el cuerpo a los tres meses de dar a luz a su bebé. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Melissa Klug contó que se puso ácido hialurónico en los glúteos y caderas.

“No me he hecho nada, mi procedimiento ha sido ambulatorio. Lo que hice fue ponerme ácido hialurónico en los glúteos y caderas y no me dolió nada en absoluto. A los 15 minutos ya estaba en mi casa”, contó.

Posteriormente, tras revelar el “arreglito” que se hizo, Samahara Lobatón contó el motivo que la llevó a tomar esta decisión.

“Es lo más sano que te puedes poner en las caderas y los glúteos. Mi decisión fue porque cuando dio a luz, bajé mucho de peso. Yo subí 9 kilos y he bajado 11. Por eso mi vientre está plano. Me chupé mucho”, agregó la hija de Melissa Klug.

Samahara Lobatón compartió un poco sobre procedimiento por el que se sometió para verse mucho más guapa, ahora que es mamá. La joven acudió a la clínica del conocido cirujano plástico Dr. Fong.

