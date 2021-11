Samahara Lobatón quedó sorprendida luego de que le leyera las cartas el tarotista, el maestro Teo. Resulta que le dijeron que volvería a ser mamita por segunda vez.

El tarotista le dijo que saldría muy pronto embarazada y la llegada de la criatura sería inesperada.

“Te dije que volverías con él y bueno ahora se está dando. Viene una gran sorpresa que une más a la familia. Viene la carta del renacer y es la carta de la maternidad. Yo creo que la criatura va ser varón y se acaban las rencillas en la familia”, le dijo el tarotista.

Al respecto, Samahara Lobatón se mostró sorprendida, sin embargo dijo que por el momento no hay planes de maternidad. “Yo no he cerrado las puertas a ser mamá. Si bien es cierto que es algo que me encanta, no está en mis planes por unos buenos años”.

Por su parte, Youna, a quien también se le vio sorprendido, dijo: “Ya hemos conversado porque nos vemos a un futuro juntos y sí hemos visto que nos faltan un montón de cosas para poder pensar en eso”.

Finalmente, el tarotista sentenció: “Samahara te digo con respeto, esto no lo estás planeando, pero esa criatura viene en el momento menos pensado”.

