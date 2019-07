Samahara Lobatón revela por qué su relación con expareja llegó a su fin │VÍDEO

Luego de aparecer con un nuevo galán y confirmar que ya mantiene otra relación, Samahara Lobatón explicó a sus seguidores por qué terminó con su expareja, Jean Paul Caipo, quien en algún momento fue advertido por su propia mamá Melissa Klug de demandarlo.

A pesar de todo lo que vivió la exchica reality junto a su exnovio, la pareja decidió acabar con la relación. ¿El motivo? Samahara lo reveló a través de Instagram, donde indicó que prefirió dejar su amorío porque no quería caer en algo tóxico.

"Es un poco complicado porque tuve una relación muy fuerte con él, no quiere decir que no lo quiera y que no haya pasado momentos lindísimos con él, pero había problemas que no se pudieron superar. Entonces era caer en algo tóxico, algo malo y decidimos dejar la relación ahí y cada quien siga con su vida", comentó.

Además resaltó que terminaron en buenos términos. "Esta vez quedamos en buenos términos, hablamos, quedamos en algo y cada quien se fue a su casa. Al día siguiente, cada quien siguió su vida e hizo lo que quiso y así fue", sentenció.