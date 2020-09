Samahara Lobatón y su pareja, Youna, celebraron el baby shower de su hija Xianna el último fin de semana. Tras ver las imágenes, Rodrigo González confesó que la actitud del jovencito le parecía demasiado fría.

“Casi no sonríe, no tiene emoción alguna, frío como el hielo (...) Lo que yo me pregunto: ¿Youna es así siempre?”, preguntó Rodrigo González en “Amor y fuego”.

“Por un momento podemos pensar de que él es muy frío y de repente tiene otras maneras de demostrar”, indicó.

En tanto, “Peluchín” también se mostró sorprendido por la distancia entre las familias de Youna y Samahara: “Las fotos de la mamá de él si están, con su suegra, pero la Klug nunca con Youna: “(como diciendo) yo estoy acá porque es mi nieto, porque es mi hija””.

Por su parte, la pareja de Samahara Lobatón publicó un video confirmando que estaba viendo el programa de “Peluchín” y respondió: “Correa nomasss”.

