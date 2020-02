La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, reveló si se sentará este sábado en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad".

A través de su cuenta de Instagram, Samahara Lobatón, contestó ante supuestas especulaciones que estuvieron surgiendo en las redes sociales, luego de que Beto Ortiz anunciara el último programa de “El Valor de la Verdad”.

Samahara Lobatón negó su presencia en “El Valor de la Verdad”. “No se por qué todo mundo está diciendo que me voy a sentar en El Valor de la Verdad, no puedo con mi vida y me voy a sentar ahí”, dijo.

En tanto, esta semana Beto Ortiz hizo un sorpresivo anuncio a través de su cuenta de Instagram. Comunicó que este sábado se emitirá el último programa de “El Valor de la Verdad”.

“Yo soy mi propio jefe.(Y estoy parado ahí al fondo, jodiendo). Estamos con orden de inamovilidad porque este sábado es el último programa, ahora sí es en serio, el ÚLTIMO de la vida”, escribió Beto Ortiz.

