Samahara Lobatón Klug, quien se encuentra de vacaciones con su enamorado en Máncora, se tomó unos minutos para aclarar si actualmente está embarazada, luego de los fuertes rumores que comenzaron a sonar en las redes sociales.

Recordemos que la hija de Melissa Klug, a sus 18 años, actualmente convive con su pareja a raíz del escándalo protagonizado por ella y su madre, donde reveló - por su cuenta de Instagram - que no estaba de acuerdo con los ‘ataques’ a Jefferson Farfán.

¿Samahara está embarazada?

Todo comenzó con una fotografía publicada el último sabado en la playa, donde la joven luce un bikini color rosa. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus fans fue una aparente cicatriz a la altura de su vientre.

Los comentarios no se hicieron esperar y la hija de Melissa Klug salió al frente para despejar estos rumores. Ella indicó que la supuesta cicatriz es, en realidad, una marca de nacimiento.

“Están que comentan mucho sobre la rayita de mi estómago, siempre lo he tenido, hace años que la tengo, desde que tengo uso de razón la tengo No estoy embarazada, no, no, nooo, no se preocupen, no es algo tampoco para ocultarlo”, dijo Samahara en un video.

Además, comentó que ella está muy ‘chibola’ para tener un bebé.

“Igual soy muy chibola todavía y tengo muchos planes y metas por cumplir, no se alarmen. Si tengo algo que contarles se las voy a contar. En este momento es un no rotundo”, mencionó la joven, quien hace poco cumplió la mayoría de edad.