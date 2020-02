Samahara Lobatón se reencuentra con sus hermanos, hijos de Jefferson Farfán, tras alejarse de su madre | FOTO

Luego de muchos meses de estar alejada del clan ‘Klug’, tras su mediática pela con su madre, Samahara Lobatón Klug se reencontró con sus dos hermanos, hijos de Jefferson Farfán.

Samahara cumplió así la promesa que le hizo a Adriano por su cumpleaños. “Celebrando a nuestro modo 🖤Los amo”, escribió la hija de Melissa Klug, en Instagram.

Además compartió un video de lo que fue su momento de diversión junto a ellos en los ‘carros chocones’.

No se sabe a ciencia cierta si Melissa Klug participó de este reencuentro o alguna de sus hermanas: Gianella Marquina o Melissa Lobatón.

Como se recuerda, fue en noviembre de 2019 que Samahara dijo públicamente que estaba alejada de ‘la Blanca de Chucuito’ debido a que sentía que su madre atacaba siempre a Farfán.

Según dijo en dicho momento, son temas que se deben ver entre cuatro paredes:

“Si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque yo no comparto lo que ella está haciendo, creo que todo tiene un límite. Ya han pasado 4 años de estas cosas y ya es demasiado para nosotros! Mis hermanos van al colegio y nosotras a la universidad, yo hablo por mi porque estoy cansada de los ataques y sus mentiras, lo reitero no comparto los ataques que ella hace, doy mi opinión porque son demasiados ataques y las peleas se resuelven en 4 paredes y creo que ya está de más seguir ventilando toda su vida privada”, escribió en aquella ocasión.

