Reapareció con todo. La segunda hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, decidió declarar frente a las cámaras de “Mujeres al Mando” y reveló cuál es la actual relación que lleva con su madre.

Y es que recordemos que antes de que cumpliera la mayoría de edad, la hija del exfutbolista Abel Lobatón, tuvo fuertes problemas con la chalaca, motivo por el cuál decidió irse de su casa para independizarse.

Samahara luego del distanciamiento que tuvo con Melissa, contó que ya tienen una comunicación, al menos cordial.

“Súper bien. Mi mamá y yo somos personas que tenemos el mismo carácter, pero bueno, sí tenemos una buena comunicación ahora”, manifestó.

Por otra parte, también fue consultada por la relación que tiene con el papá de sus hermanos menores, el futbolista Jefferson Farfán, a quien indica le tiene un gran cariño y aprecio.

“En verdad no soy fan por el lado del fútbol, porque no veo mucho fútbol, pero es una persona a la cual quiero y a la cual respeto. Tengo buena relación con él, como con el papá de mi hermana mayor, no tengo por qué tener una mala relación con él”, confirmó la hija del ‘murciélago’.

Asimismo, la hija de la ‘Blanca de Chucuito’ declaró que le parece bien que Melissa y Farfán hayan limado asperezas por el bien de sus hermanos.

“Me parece súper bien que hayan levantado la bandera de la paz, igual es tema de ellos, yo no tengo nada que ver ahí. Yo soy la hija de Melissa nada más”, finalizó diciendo.

Samahara Lobatón sobre Farfán - Ojo

TE PUEDE INTERESAR