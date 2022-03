Este sábado 12 de marzo de 2022, el periodista Samuel Suárez arremetió contra los famosos que se molestan cuando les toman fotos en la calle y luego aparecen en su portal, Instarándula.

“No quiero irme sin antes dirigirme a esos famositos que tienen ca** en la cabeza. Miren, las ‘ratujas’ se los cruzan y se emocionan y graban y me mandan una descripción y ellos dicen ‘por qué me graban, que yo no estoy aquí, que yo no estoy con tal persona’”, contó Samuel Suárez, aunque no precisó sobre qué famosos estaba hablando.

“En vez de renegar, alucinaditos, agradezcan que hay alguien en la calle que se percata de su existencia todavía y me manda siquiera para que alguien los recuerde porque, en verdad, ustedes han sido famosos en el pasado y ahora, en días, se vienen a creer que todavía tienen fama ¡Ya pues!”, expresó.

Según el periodista, los famosos deberían agradecer que les tomen fotos en la calle: “Yo aquí soy bien inclusivo para sacar a toda la farándula no por ustedes, sino por el esfuerzo de las ‘ratujas’ al grabar y al pasarme eso, por el esfuerzo de ustedes, de las ‘ratujas’, es que yo saco a veces personas que a mí me van y me vienen. O sea, en verdad, ni les graban haciendo nada malo, no sé, saludando a alguien, comprando el pan, paseando por la calle y ya están pero ‘ay, Dios mío, me muero, he salido ahí y no era tal tienda, era la otra tienda’”.

“Era todo lo que quería decir a los alucinaditos, agradezcan, en serio, que en verdad existen ‘ratujas’ que todavía se acuerdan que existen, nada más, y sonrían, la próxima, se cruzan con una ‘gracias, al menos saben que existo’”, comentó entre risas.

Samu contra los famosos - diario OJO

Fuente: Instarándula

TE PUEDE INTERESAR