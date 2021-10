El periodista Samuel Suárez se refirió a la pelea que Magaly Medina protagonizó con Aída Martínez el último fin de semana. Según ‘Samu’, la modelo arequipeña habría “arrugado” tras lanzar varias frases relacionadas a la vida privada de la ‘urraca’.

“¡Y yo sacando pecho por la Aída! Esa chiquita la conozco yo, ella no es ninguna calabazona para hablar sin pruebas, seguro, ahorita va a sacar las pruebas, ahoritita las va a sacar porque ella no se va a mandar con algo tan serio si es que no tuviera al menos una sola prueba. ¡Y miren cómo quedé yo!”, se burló en el portal Instarándula.

“Así, así se le hizo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que nunca dijo nada? ¡Qué bárbara la Aída! Yo la tenía aquí (arriba) y se me fue... ni una sola prueba, nada, así, así estaba”, comentó.

En ese sentido, el periodista señaló que Aída Martínez claramente hablaba de Magaly Medina, ya que no solo dijo su nombre sino también el de su hijo: “No, Aída, tampoco te hagas que yo he apuntado en un papelito las palabritas que dijiste: La Maga, Gianmarquito, hablaste de boda, que inventó la palabra bataclana, rating, periodismo, casa de La Molina decorada, programa de televisión, su marido, varios cachos y que graba donaciones. ¿Quién es? Obviamente al ver esta publicación yo le escribí a Aída, partido de risa, le dije ‘no puede ser que no tengas pruebas’”.

‘Samu’ también quedó sorprendido ante el silencio de Aída Martínez luego que Magaly Medina la llamó ‘mujerzuela’; según el periodista, la arequipeña ya no estaría tan valiente como antes y habría preferido dejar el tema tras la advertencia de la ‘urraca’ de demandarla.

“Yo me imaginé que después de todo esto, que la llamara mujerzuela, pobre diabla, etc, iba a salir a apechugar sus declaraciones porque eso es lo que caracteriza a Aída, y no; hasta ahorita se ha hecho la loca, se ha hecho bolita y habla de cualquier tema, menos esto”, sentenció el periodista.

Samuel Suárez dice que Aída Martínez arrugó - diario OJO

Fuente: Instarándula

TE PUEDE INTERESAR