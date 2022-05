Este sábado 28 de mayo de 2022, el periodista Samuel Suárez reveló que tuvo una larga conversación con Melissa Paredes, pero ella no lo autorizó a sacarla a la luz. Asimismo, la exconductora le envió varios pantallazos de chats de WhatsApp con Rodrigo Cuba.

“Ayer, 11:43 de la noche, tuve una llamadita misteriosa que me cambió la pauta de Instarándula por completo el día de hoy. ¿Quién se comunicó conmigo? Yo dije ‘uy, me va a reclamar la vida entera’, Melissa Paredes se comunicó conmigo. Conversamos por aproximadamente media hora, obviamente grabé toditita la llamada, pero no me autorizó a difundir nuestra conversación. Podría hacerlo, pero siempre me he manejado por este tema ético: si no me lo autorizas, no lo voy a sacar”, explicó ‘Samu’ en Instarándula.

“Melissa Paredes está en absolutamente todo su derecho en basar su versión, su verdad, lo que no se vieron de estos pantallazos”, añadió el periodista, quien contó que le preguntó varias cosas a Melissa Paredes.

“Yo he conversado, le he preguntado por qué expone a su mamá, por qué cuando me habla a mí la siento un poco más real que como es en televisión y hemos visto y nadie nos creíamos esos discursos de ella, por qué tanto show, por qué guardarse estas pruebas hasta el día de hoy, por qué no sacarlas en su momento”, dijo Samuel Suárez.

Asimismo, adelantó que pronto dirá qué opina de lo que conversó con Melissa Paredes: “Yo les voy a dar mi punto personal, una cosa es que les cuente lo que he conversado y otra cosa es lo que realmente pienso, que hasta el momento no lo he dicho”.

En ese sentido, Samuel Suárez envió un mensaje directo a la actriz: “Yo no entiendo por qué no me autorizas que saque la conversación cuando creo yo que el público de Instarándula también merece escucharte, una cosa es que yo lo cuente y otra cosa es escucharte a ti, y luego que la gente juzgue (...) Si me das el ok para emitir la conversación que tuvimos ayer, yo la voy a sacar”.

