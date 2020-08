El periodista Samuel Suárez reveló que conversó con Alejandra Baigorria sobre las indirectas que Macarena Vélez ha mandado tras el ampay que protagonizó junto a Said Palao.

Y es que días atrás, el conductor de “Instarándula” reveló que Macarena Vélez había revelado, en una conversación privada con otra persona, que se encontraba decepcionada de Alejandra:

“No está afectada por Said ni porque esté feliz con otra, no; eso es lo de menos. Ella, por lo que he podido leer, está afectada porque Ale no solamente era su amiga sino que hasta le hablaba de Said, le contaba cosas personales”, reveló Samuel Suárez.

Pese a la versión de Macarena, Alejandra Baigorria no se sintió aludida y continuó con su “romance” con Said Palao.

Y es que para Alejandra Baigorria, Macarena Vélez nunca ha sido su amiga:

“¿Se acuerdan que yo les conté que Macarena podría haber estado muy molesta por el hecho que le contaba cosas personales de su relación con Said a Alejandra y era de alguna manera su consejera? Ya, la versión que tengo es que ella le contaba eso a todos. Eso sí, y esto lo voy a dejar claro: Ale me asegura y no me vas a dejar mentir, Ale, que ellas no son amigas. Es más, Ale tiene los amigos contados con las manos. Si alguna vez hicieron sesión de fotos es porque Ale la contrató para la sesión, más allá, un vínculo amical, más que compañeras, no había”, reveló Samuel Suárez.

Incluso, Alejandra Baigorria se animó a compartir una frase sobre la amistad: “Una buena amiga conoce todas tus historias, una mejor amiga las ha vivido contigo”.

Alejandra Baigorria responde sobre su amistad con Macarena Vélez - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Korina Rivadeneira muestra cómo quedó el cuarto de su bebé

Korina Rivadeneira ya tiene cuna - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR