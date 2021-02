Mario Irivarren y Vania Bludau no han dejado de causar polémica desde su llegada al Perú en enero del 2021. Y es que no solo han sido acusados de no cumplir la cuarentena, sino que la modelo fue captada sin mascarilla en la vía pública.

Al respecto, el exparticipante de “Esto es guerra” admitió que Vania Bladau no utilizó la mascarilla porque en Estados Unidos no es obligatorio llevarla puesta.

“Lo que sí, es que Vania estuvo sin mascarilla puesta y ya pidió disculpas en sus historias. Es que como ella ha estado viviendo en Miami y allá no es obligación usar mascarilla en la calle, ahora tiene que acostumbrarse. Ya le hice su jaloncito de oreja”, dijo Mario Irivarren.

Por su parte, el periodista Samuel Suárez arremetió contra la pareja por no cumplir con las reglas que el Gobierno peruano ha decretado.

“Que quede claro que Vania no está en Miami, está en Perú y acá en Perú esas reglas existen. Otro, tú estás al costado puedes decirle ponte la mascarilla porque tú si sabes las reglas, tú no vives en Miami ni estás acostumbrado a la mentalidad gringa”, dijo Suárez en Instarándula.

Además, el periodista cuestionó que Mario Irivarren haya afirmado públicamente que el riesgo de contagio al aire libre es “mínimo”: “¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Has afirmado algunas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre el aire de Miami y el aire de Lima? ¿Por qué dices que al aire libre el riesgo de contagio es casi inexistente? ¿Estás seguro? Entonces ¿para qué uso mascarilla yo cuando salgo a la calle si es cierto? ¿Está confirmado eso? ¿Por qué estamos entonces con mascarilla?”.

