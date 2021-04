El periodista Samuel Suárez mostró varias fotos y videos que demostrarían que Jazmín Pinedo y Gino Assereto se encuentran de vacaciones en Ica desde hace varios días.

De acuerdo a lo publicado en Instarándula, la ‘chinita’ y su expareja se encuentran en “una hacienda que conocimos por nuestra novela de Andrea y Sebas hace unos días en Ica”; sin embargo, en un inicio habrían intentado ocultar que estaban juntos.

“Lo curioso es Gino no posteó nada en ese lugar, recién lo hizo desde el jueves, allegados a Gino me hicieron saber tras mi anuncio del tema el miércoles, que no podía subir que estaba de viaje debido a los grabados del reality. Pero ya estamos viernes y hasta ahora no postea que estuvo con Jazmín. Solo nos hacen creer que él llegó cuando ella se fue y no así”, explicó Samuel Suárez.

“Estas dos fotos me llegaron el día martes por una Instachismosa en el hotel, cuando todos creían que solo Jazmín se encontraba con su pequeña, sola”, contó.

El periodista reveló que Jazmín Pinedo y Gino Assereto se han cuidado de no mostrarse juntos: “Me cuentan que se han cuidado mucho para que no los vieran juntos, pero siempre hay detalles que se escapan”.

Asimismo, Samuel Suárez sorprendió al opinar que pese a que son padres de una niña, habría algo más entre la ‘chinita’ y el participante de “Esto es guerra”. “Para mí, nunca han estado separados, estos viajes al menos para mí son especiales. Fuera de los excelentes padres que son, sigo pensando ahí no hay distancia como dicen tenerla”, escribió.

