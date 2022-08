El periodista Samuel Suárez reapareció el jueves 18 de agosto de 2022 en Instagram, luego de presentar problemas de salud y estar internado por varios días en el hospital Edgardo Rebagliati.

A través del perfil de Instarándula, ‘Samu’ reveló que continúa internado: “Saludando desde una escalera, en serio, estoy en una escalera en la zona de emergencias todavía aquí en el Rebagliati, hasta el día de hoy no tengo una cama, o sea, estoy en camilla, pero no en una habitación, en un piso”.

“Es el largo proceso que normalmente tenemos que esperar siempre cuando tienen que recibirnos en un lugar, pero eso no significa que igual esté controlado con las enfermeras, los doctores, técnicos, todos con una atención impecable, los antibióticos para calmar los dolores, absolutamente todas las atenciones correctas”, explicó el peridista.

En ese sentido, ‘Samu’ agradeció a sus seguidores: “Quiero agradecerles a todos ustedes, ‘ratujas’, por estar ahí, al pendiente, con sus mensajes de cariño, a los medios de comunicación por de alguna manera preocuparse también y hacer noticia de lo que me estaba pasando, a mi equipo de Instarándula (...) van a seguir ellos al frente del contenido hasta que esté bien y pueda yo volver a las oficinas a retomar el mando, el chisme malévolo”.

“Todavía no sé hasta cuándo voy a estar aquí, imagino un poquito más, no lo sé, depende de los doctores”, adelantó Samuel Suárez. “Instarándula va a regresar prontito, yo estoy poco a poco más estable, igual tengo que continuar esto”.

El periodista también pidió apoyo a su tienda de funkos: “Créanme que me apoyan un montón en estos momentos que prácticamente estoy en para de trabajo”.

Asimismo, entre risas, ‘Samu’ afirmó que algunos personas de la farándula hubieran preferido que pase a ‘mejor vida’: “Yo sé que hay muchas personas que hubieran deseado que pase a mejor vida, que han estado diciendo ‘pucha, dale’, no, todavía no, señores, todavía no es el momento. Estoy mejor y ya nos veremos para seguir con más chisme”.

