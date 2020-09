El periodista Samuel Suárez también opinó sobre las últimas declaraciones de Irvin Vera, exrelacionista público de Sheyla Rojas, quien mostró las conversaciones que tuvieron sobre Luis Advíncula y hasta mostró la supuesta foto original donde se le ve a la conductora de televisión besándose con el futbolista.

Samuel Suárez fue al grano y lo tildó de “traicionero”. “Hablemos de este mal amigo y traicionero que absolutamente nadie quisiera tener que después de varios años de amistad no solo echa una foto sino conversaciones que dejan mal parada a Sheyla. Es una confidencia entre patas”.

Pero eso no es todo, Samuel Suárez reveló lo que le decía Irvin Vera cuando aún trabajaba para Sheyla Rojas.“Él me decía: si yo me sentara en El Valor de la Verdad y contara, yo me reía y le decía Irvin eso no va pasar porque se nota que tú eres una persona confidente, leal sobre todo”.

Finalmente dijo parecerle extraño de que el profesional diga que esa foto en donde se ve a Sheyla Rojas sentada en las piernas de Luis Advíncula, ya estaba circulando. “Lo curioso es que dice que esa foto ya estaba circulando. Creeme que si ya hubiera estado circulando, ya lo hubiera tenido yo, Rodrigo González y muchas personas y no era así”.

Samuel Suárez arremete contra exrelacionista público de Sheyla Rojas-OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Pedro Moral lanza fuerte comentario sobre Sheyla Rojas

TE PUEDE INTERESAR