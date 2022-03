El periodista Samuel Suárez dio una contundente respuesta a la modelo Lesly Castillo luego que ella afirmó que no necesitaba un título universitario para ser una buena alcaldesa.

A través del portal Instarándula, ‘Samu’ comentó que Lesly Castillo es muy querida en Sabandía, Arequipa, lugar por el que postulará: “Quiero decir algo rápido con el tema de Lesly Castillo. Hace poco estuve por Arequipa, ratujas justamente me habían contado que ella iba a postular y que es muy querida, definitivamente, ayuda, hace muchas obras sociales, es muy querida en Sabandía, en Arequipa”, señaló.

El periodista comentó que, aunque Lesly Castillo es una gran persona y tiene buenas intenciones, eso no sería suficiente para desempeñarse como alcaldesa: “Creo que nadie pone en duda que Lesly es bonachona, recontra noble, buena gente, que tiene intenciones reales de ayudar porque plata no creo que busque robar porque tiene dinero, pero siempre he creído que un político necesita estar muy capacitado en gestión pública”.

“Yo creo que en temas de política las buenas intenciones no son suficientes y bueno, si ella se está preparando, si de verdad hay una capacitación para gestión pública y si siente que está ahí y el público la apoya, bien por ella. Ya es cuestión de su llegada con la gente, si la quieren”, sentenció el popular ‘Samu’.

Samuel Suárez - diario OJO

Fuente: Instarándula

