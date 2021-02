El periodista Samuel Suárez lanzó una dura crítica contra los personajes de la farándula por realizar “privaditos” o continuar trabajando sin respetar los protocolos sanitarios.

“Yo entiendo lo que me van a decir: que tenemos que comer, que no se puede, que acaso tú me das de comer, que tenemos familia. Oye, escúchame, todos estamos en las mismas”, indicó en un programa de “Instarándula”.

Samuel Suárez también sorprendió a los usuarios al revelar que ya no trabaja en Latina, pero aún así no ha aceptado otras ofertas laborales.

“Por ejemplo, yo desde el año pasado estoy sin trabajo y me han llegado propuestas para tener chamba y una chambita bastante pagada si es que rompía algunas reglas”, explicó.

Según el periodista, en su caso le cuesta mucho salir porque teme contagiarse.

“Una vez a la semana voy a la casa de mis padres (...) para entrar a la casa de mis padres, donde viven con mis hermanas, me bañan en alcohol”, afirmó.

