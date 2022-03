Sandra Arana y Antonio Pavón se ven las caras en obra de teatro [VIDEO]

Después de varios días, Sandra Arana y Antonio Pavón se volvieron a ver las caras, pues ambos trabajarán juntos de ahora en adelante en la obra “Monologueando”, una puesta en escena sobre la sexualidad con su toque de chispa.

Sandra Arana aseguró que trataron de dejarla mal parada debido al problema y las diferencias que se produjo con Antonio Pavón y 'Tomate' Barraza. Incluso afirmó que no quiere volver a 'Espectáculos'.

"Han tratado de hacerme quedar mal, de que soy una conflictiva, una problemática...Yo cuando hago las cosas no es para saber si me va ha servir en mi futuro, yo cuando hago las cosas lo hago con sentimiento (...) Yo soy Latina todavía, pero creo que todo está fracturado y no creo que vuelva", dijo Sandra Arana a las cámaras de 'Espectáculos'.

En ese sentido les envió un mensaje a todos sus ex compañeros, incluso a 'Tomate' Barraza, quien no le invitó a su boda. Además dijo que por el momento no se encuentra bien. "Quiero decirle a Jazmín que le dije por Twitter "sorry" por hacerla llorar (...) a Ernesto le mando un beso, es un tromen, va a llegar lejos (...) a 'Tomate' que le vaya bien en su matrimonio, que respete nomás".

Respecto a la actual relación con Antonio Pavón, con quien está en la misma obra dijo: "Hemos estado ensayando, pero no hemos hablado mucho, pero sigo diciendo que a él lo quiero muchísimo, que lo estimo".

Por su parte, Antonio Pavón también dio detalles sobre su encuentro con la 'Chica terremoto', Sandra Arana. "Lo primero que hice al ver a Sandra fue darle un abrazo fuertisimo y le dije que se recupere pronto. Ella también me dio un abrazo".

"Cualquiera que sea su recuperación que sea lo más pronto posible y en cualquier cosa que haga, sé que va brillar. Le tengo mucho aprecio, ojalá todas las mujeres fueran como Sandra Arana", dijo Antonio Pavón.





