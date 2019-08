La cantante Sandra Muente comparó sus fotos con y sin photoshop en una publicación donde envió un emotivo mensaje sobre el amor propio.

“Foto 1: La que soy hoy. Foto 2: La que la gente me dice que tengo que ser. Es la misma foto. Solo que la primera no tiene photoshop. La segunda, evidentemente si”, escribió Sandra Muente en su cuenta de Instagram.

La cantante indicó que si bien todas las personas tienen derecho a retocar sus fotos al publicarlas en redes sociales, Sandra Muente aseguró que nadie debe permitir que las críticas lo hagan sentir inseguro.

“Por favor no permitas que lo que la gente dice haga que te frustres y te obsesiones con cambiar lo que eres debido a la inseguridad que la crueldad de las personas te puede hacer sentir”, señaló la cantante.

En ese sentido, Sandra Muente contó su experiencia y cómo ha aprendido a aceptarse: “Yo he pasado por mucho. Sufro de un desorden hormonal llamado hiperprolactinemia. Básicamente produzco cuatro veces más prolactina que una mujer normal y mi metabolismo es más lento que una tortuguita floja”, escribió.

“He pasado por 23,680 planes alimenticios con control de calorías en los últimos 6 años. (Ya. No tantos, pero si han sido como 4 o 5 y por períodos largos de tiempo) bajaba 3 kilos en 5 meses mientras mi novio bajaba 10 kilos en 4 meses. Haciendo todo al pie de la letra. Nunca entendíamos lo que pasaba hasta que por un tema ginecológico me hice unos exámenes y encontramos el desorden hormonal que tengo”, agregó.

En la publicación, la artista reveló que tras un tratamiento ha logrado encontrar el balance, por lo que dio un importante consejo a sus seguidores.

“Mi médico me mandó a hacer un tratamiento en el que estoy hace 3 meses y si bien (lo he dicho antes) no me torturo con las comidas, soy muy cuidadosa de no pasarme de la raya. Me gusta comer. Pero ahora soy mas ordenada. Cuido lo que como y CUANTO como. (mucho menos que antes, por que cuido no hacerlo por ansiedad). Me he puesto a bailar un montón. Disfruto de caminar todo lo que puedo en el día y estoy entrenando en el gym de nuevo (si, lo he hecho antes y tampoco veía mucho avance = frustración) (...) Y lo más importante. Estoy feliz conmigo. Si cambio mañana seguiré feliz por que he aprendido a agradecer y amar mi proceso La gente puede ser muy cruel ya que la ignorancia lleva a la violencia. No escuches. Enfócate y ámate”.