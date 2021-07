Santi Lesmes decidió pronunciarse sobre los comentarios que le hizo a la participante de ‘Reinas del Show’, Carla Rueda. Y es que el jurado del reality asegura que la voleibolista se está “victimizando” y creando todo un show.

“Me ratifico en los comentarios que hice porque han sido con un toque irónico y sarcástico, absolutamente nada más. Si alguien no lo ve así y aprovecha para victimizarse, ese ya no es mi problema”, comenzó diciendo.

Asimismo, Santi Lesmes aseguró que nunca fue su intención dañar la susceptibilidad de Carla Rueda al decir que ‘de Chincha solo tiene el DNI’.

“Mi comentario no era sobre la participante (Carla), sino por su desempeño del baile. Si a mí me ponen en una gala a bailar flamenco y el jurado me dijera que de español solo tengo el pasaporte, entendería que el comentario es irónico y lo que quiere decir que no sé bailar flamenco, pero no me lo tomaría como una ofensa a mi nacionalidad”, agregó.

“Pienso que hay un refrán que dice: ‘No hay palabra mal dicha sino mal interpretada’. El tema de Carla es que no le salieron las cosas como ella quería, estaba caliente, no supo entender ni procesar mi comentario y se lo tomó de manera defensiva”, finalizó.

