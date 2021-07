Durante su visita al set de “América Hoy”, Santi Lesmes cuestionó las declaraciones de Yuleika Vásquez, quien dijo que apoyaba a John Kelvin tras el caso de agresión que protagonizó con Dalia Durán.

Para Lesmes, la exesposa de Kelvin le “guarda rencor” a Durán pues él terminó su primer matrimonio para iniciar un romance con la cubana.

“Queda latente y está clarísimo que Yuleika, todo el mundo sabe, no se lo decimos, pero John Kelvin termina con ella para irse con Dalia, por lo cual, yo creo. Me van a disculpar chicas, pero algo de rencor hacía Dalia hay”, dijo.

Santi Lesmes sobre ex esposa de John Kelvin

El comentario del español vino después de que Yuleika Vásquez, expareja y madre de los dos hijos mayores de John Kelvin, ofreciera unas breves declaraciones al programa “América Hoy” en las que manifestó que le brinda su apoyo al cantante “porque es el padre de sus hijos” y aseguró que él nunca la golpeó.

“De verdad que esta situación es demasiado dolorosa para nosotros, y me incluyo porque son mis hijos los que sufren también... ¿Se ponen a pensar en mis hijos? Ellos tienen 12 y 15 años, ellos sufren lloran y soy yo quien tiene que darle la fortaleza para que puedan estar tranquilos y lidiar con la situación en la que se encuentra su padre ahorita”, dijo.

Al ser consultada sobre si piensa que John Kelvin es culpable expresó: “No pongo las manos al fuego por nadie. Ellos han sido matrimonio y solo ellos saben las cosas que han pasado en ese hogar y en esa relación, no le creo a uno ni le creo al otro o le creo a uno y le creo al otro”.

Por su parte, Ethel Pozo se mostró en contra del respaldo de Vásquez al cantante de cumbia y lamentó que no apoye a Dalia.

“No estoy tan de acuerdo con Yuleika, lamentablemente es mi opinión. En la biblia se dice que hay que honrar al padre y la madre, pero si el padre es un presunto violador y yo tengo una hija mujer no lo dejaría, no diría voy a estar de su lado porque si yo soy madre y tengo que proteger a mi hija pues lo tengo que proteger de quien sea, y si se comprueba que es un violador no voy a apoyarlo, definitivamente que no”, puntualizó la conductora del matutino.

