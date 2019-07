Santi Lesmes dejará de ser jurado de 'El artista del año': "Terminando la temporada me marcharé"

Este útimo sábado, Santi Lesmes se enfrentó a Michelle Soifer a un versus de canto y baile, pero el español no convenció al jurado, así que perdió el duelo.

Pero eso no queda ahí, ya que Lesmes apostó que si perdía el versus renunciaría como jurado en los siguientes programas de Gisela Valcárcel. Promesa que aseguró va a cumplir tras no obtener los votos.

¿Te pareció justo que Micheille te venciera en el versus?

Para mí no fue justo el resultado del versus, pero más que con el resultado, me quedo con el retratado del resto del jurado, quienes votaron todos en contra de mí por un tema de "darme de mi propia medicina". Lo que no saben ellos es que en casa mucha gente me dio su apoyo, y ahí gane yo.

Micheille pidió que dejaras la silla del jurado si perdías, ¿te veremos este sábado?

Quedan dos semanas de competencia y tengo que terminar lo que empecé. Terminando la temporada me marcharé, ya que yo cumplo lo que prometo.