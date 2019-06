Santi Lesmes cambia de opinión sobre Susan Ochoa: "es una tremenda artista"

Santi Lesmes fue duramente criticado al despotricar contra Susan Ochoa por su renuncia a "El artista del año"; sin embargo, el jurado del reality ahora llena de halagos a la ganadora de dos gaviotas de plata en Viña del Mar.

En entrevista al Trome, el español habló de los problemas de salud que atraviesa Susan Ochoa y aseguró que la extrañará en la final de esta temporada

"No creo que mienta o juegue con eso, porque son cosas delicadas. Me parece que tiene que cuidarse, porque ha sufrido una presión muy grande. Susan es una tremenda artista, la voy a echar de menos en la final de ‘El artista del año’, que será este sábado. Espero que se recupere pronto y vuelva rápido a los escenarios", fue la respuesta de Santi Lesmes.

Y es que, según el jurado de El artista del año, sus comentarios son irónicos más nunca ha faltado el respeto a nadie.

"La gente ya debería de conocer que soy una persona irónica y sarcástica. Mis comentarios siempre van cargados de ironía, pero jamás con falta de respeto. Los comentarios que no tengan insultos, los recibo, pero rechazo los ataques y amenazas", manifestó.

Repudio

Susan Ochoa renunció a El artista del año por una supuesta humillación de Gisela Valcárcel. Tras su salida, Santi Lesmes aseguró que la cantante peruana había optado por el camino "cobarde" y era un "lobo con piel del cordero".

"Ella se cree más artista de lo que es, se cree diva, pero no es el artista del año. No actúa y no baila”, señaló en ese momento.