Santi Lesmes tilda de "diva" a Susan Ochoa: "se cree más artista de lo que es"

Susan Ochoa renunció a "El Artista del Año" luego de ser, según sus propias palabras, "humillada" por Gisela Valcárcel. Al respecto, uno de los jurados del reality, Santi Lesmes, arremetió contra la ganadora de "Viña del Mar".

“Es la salida más cobarde que ha podido tener ella. Susan Ochoa es un ‘lobo con piel del cordero’", dijo Santi Lesmes al diario Trome.

En ese sentido, el jurado español manifestó que Susan Ochoa no es la única arista peruana que ganó las gaviotas en el festival de Viña: "No soportó perder el versus con Daniela Darcourt ni ir a sentencia. No es la única peruana que ha ganado dos gaviotas".

La tilda de diva

Por si fuera poco, Santi Lesmes aseguró que Susan Ochoa no es una artista completa porque "no actúa y no baila": "Ella se cree más artista de lo que es, se cree diva, pero no es el artista del año. No actúa y no baila”.