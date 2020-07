Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores al confesar cuál sería su sentir con respecto a la larga cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus. A través de sus redes sociales, la intérprete de ‘Cobarde’ compartió un video revelando que ya estaría ‘hasta la madre’ del virus proveniente de China.

Todo indica que la salsera ya no soportaría los estragos que causó la llegada del COVID-19, entre muerte y la crisis económica. Vía sus historias de Instagram, la “reina del totó” dejó bien en claro que no toleraría al coronavirus y sí lo hizo saber a través de un video de TikTok, en el que utilizó algunas palabras de grueso calibre del dialecto mexicano.

“Coman pollito, carnita, tortillas, quezadillas, frijolitos, burritos, tortitas, taquitos, tamalitos. Pero, no coman murciélago porque eso causa un desmadre por todos pinch*** lados, me ca** la madre de estar todo el día encerrado, pinch** coronavirus me tienen hasta la madre”, dijo Yahaira a través del video.

Vale indicar, que la salsera tuvo que interrumpir su campaña de promoción de su último sencillo de la mano de Sergio George, tras quedarse varada en Rusia junto a Jefferson Farfán a causa del Covid-19.