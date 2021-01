Aún se sigue llorando la muerte de Diego Maradona, sin embargo en medio del dolor, Infobae a dado a conocer reveladores audios entre su neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, principales investigados tras el deceso del futbolista.

Cuando aún todo era incertidumbre, Leopoldo Luque ya se encontraba al tanto de lo que ocurría gracias a los mensajes de Agustina Cosachov. Ella sumamente angustiada le comunicaba lo ocurrido, mientras él contestaba a uno de sus contactos que le había enviado la captura de pantalla de televisión con la noticia.

Luque habría respondido: “Si boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá”.

La conversación entre Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov se da mediante mensajes y audios, donde ella le explica lo sucedido en la casa de Maradona, mientras el se dirige al lugar.

“Ahora está con el equipo (de la ambulancia) lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia”, explica la psiquiatra.

En otro audio, la profesional le cuenta a Luque: “Entramos a la pieza y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digaos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, “El Negro”, yo y “Monona” (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”.

Seguidamente, Luque trata de tranquilizar al equipo enviándoles el siguiente mensaje: “Tranqui. Trata de bajar. Esto es así, es así. Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga”.

Finalmente, el doctor de cabecera de Maradona envía un último audio donde dice: “Ya está. Hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación. Son pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para donde van así yo voy directo. Lógico que si sobrevive. Porque por cómo está el panorama está complicado. Si se quedan en la casa, a veces porque creen que no toleraría un traslado”.

