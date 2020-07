Luciana Fuster sorprendió a sus seguidores de Instagram luego de compartir un consejo ligado al autoestima. Asimismo, la chica reality colgó un sensual video donde pone en practica que está tranquila y de buen ánimo siempre. “El autoestima hasta el cielo y el perreo hasta el suelo”, escribió.

Tal parece que Fuster quiere estar en el ojo dela tormenta y no contenta con haber causado revuelo luego que realizara diversos comentarios sobre la supuesta relación amorosa que mantuvo con Ignacio Baladán. Ahora sorprende con este consejo que no hace más que pensar que esta chica solo desea divertirse y no tomar en serio a nadie .

Cabe mencionar, que luego de haber andado a la friendzone a Baladán, el chico reality no se quedó callado y dejó en claro que fue él quien no quiso dar el primer paso.