El exnovio de Rodrigo González, Sean Rico, hizo su último post del 2019 y en este recordó el fin de su romance con el conductor de televisión.

Sean Rico recibirá el año nuevo en el Cusco, ciudad predilecta por muchos para iniciar una nueva etapa.

El empresario hizo un post donde afirmó que este 2019 aprendió a ser más fuerte de lo que él creía, esto en clara alusión al fin de su largo romance con Rodrigo González.

"No quiero ser falso y decir que este fue un buen año, pero si que aprendí mucho este 2019. Aprendí, que puedo ser más fuerte de lo que pensé y que si tengo un sueño puedo lograrlo.

Espero que ustedes tengan un 2020 lleno de alegría y si no es así, que aprendan mucho de sus problemas porque los volverá mejores personas. Este espacio me ha dado la posibilidad de mostrar algo que me encanta que es tomar fotos, espero de corazón que les guste mucho. Voy a estar subiendo fotos del #trekking a #machupicchu en mi stories y me alegra mucho que les guste", escribió.