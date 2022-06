La tarde del sábado 25 de junio de 2022, Sebastián Lizarzaburu confesó que hizo una ‘criollada’ en el aeropuerto Jorge Chávez para evitar perder un vuelo, pues llegaba tarde.

A través de Instagram Stories, el ‘hombre roca’ contó la situación: “Se logró, he corrido, he saltado vallas, he entrado al aeropuerto por la zona peatonal, pero todo ha sido por el taxista (...) porque ha corrido como nunca en su vida”.

El novio de Andrea San Martín afirmó que no sabía por qué perdía vuelos, aunque luego admitió que siempre sale tarde: “Yo siempre pierdo vuelos por alguna razón, siempre pierdo vuelos, no sé por qué, pero siempre. Esta vez salí a las justas, como siempre”.

“Literal (el taxista) le cortó 15 minutos al Waze, no sé cómo hizo, me dijo ‘men, te voy a dejar aquí en el tema peatonal, corriendo vas a llegar más rápido’”, relató Sebastián Lizarzaburu, quien admitió que no respetó la cola en el aeropuerto.

“Literal salté todas las vallas, me metí por debajo de todos, de hecho adelanté a gente, así que la gente que estaba delante mío, sorry, pero lo tenía que hacer, y ya estamos aquí, en el avión, así que nos vamos a Cajamarca”, confesó.

“Mi capacidad de perder vuelos es de otro nivel”, bromeó el ‘hombre roca’ en uno de sus videos. También pidió disculpas: “sorry para los que me adelanté en la fila, pero era un mal necesario! Hay que se honestos”.

Fuente: Instagram @sebaslizar

TE PUEDE INTERESAR