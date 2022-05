Sebastián Lizarzaburu: Gianella Rázuri lo llama irresponsable y mentiroso [VIDEO]

Gianella Rázurí, ex pareja de Sebastián Lizarzaburu, visitó el programa ‘Espectáculos’, e indicó que terminó decepcionada del modelo.

Durante la entrevista, Gianella Rázurí calificó al 'Hobre Roca' como irresponsable y mentiroso. La modelo, quien también es madre, señaló que Sebastián Lizarzaburu no actua de forma responsable con la hija que tiene junto a Andrea San Martín.

Incluso, Razurí manifestó que le aconsejaba a Sebastían llamar a Andrea San Martín por lo menos dos veces al día para saber cómo estaba su hija.

Por otro, lado aseguró que nunca estuvo en contra de Andrea, pues la entiende como madre, e incluso, por esa misma razón no se refirió nunca sobre la bebé.

Continuando con las revelaciones, Gianella Rázurí dijo que a Sebastián Lizarzaburu no le gustaba que trabajara.

"No me dejaba trabajar y guste o no le guste, yo tengo una hija y tengo que trabajar y voy a trabajar. Por eso, este 2016 soltera sin nadie que tenga que decirme qué hace. 'Hombre Roca' chau", dijo la modelo.

Además, señaló que se sorprendió al enterarse que su ex había iniciado un nuevo amorío con una exintegrante de “Bienvenida la tarde”.

Finalmente, Gianella Rázurí dijo que su relación no terminó por infidelidad. "Decepcionada con todas las cosas. No hubo infidelidad y de enterarme, el hombre sabe hacerlo bien".

