Sebastián Lizarzaburu se reencontró con su hija y publicó varias fotos y videos de su reunión.

A través de Instagram, el modelo compartió tiernos momentos con la pequeña Maia, fruto de su relación con Andrea San Martín.

“Dios es grande. Bendecido por mi princesa”, escribió Sebastián Lizarzaburu en una fotografía donde aparece con la niña.

Como se conoce, el ex chico reality no publicaba fotos con su hija desde hace varios meses. De hecho, en junio pasado fue acusado por su ex pareja de no visitar a la menor.

“No hablo de Sebastián porque básicamente no tengo comunicación con él desde el año pasado, no sé qué es de su vida, si vive o no, y, por ende, mi hija tampoco. Este es un tema que lo toco con pinzas y lo manejo de la mejor manera por ella... Hace meses que no me comunico, no sé nada de él y Maia tampoco”, dijo Andrea San Martín en ese momento.

Por su parte, Sebastián Lizarzaburu se defendió diciendo que Andrea San Martín no le permitía llevarse a su hija de su casa. Según el ‘hombre roca’, ni siquiera podía llevarla con su familia.

Foto: Instagram Sebastián Lizarzaburu

“Hay personas de mi familia que ni siquiera conocen a mi hija. No puedo sacarla de mi casa, ni siquiera al parque, en el parque es con horas contadas”, aseguró entonces el modelo.