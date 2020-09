El cantante colombiano, Sebastián Yatra quedó fascinado con los movimientos de la modelo peruana Luciana Fuster y se animó a publicar en su muro de Instagram uno de los videos donde la modelo aparece bailando el tema ‘A dónde van’.

Por lo general, los artistas comparten los videos en sus historias de Instagram, sin embargo el colombiano no tuvo reparos en colocar el video en su muro y escribió como leyenda: “#ADóndeVanChallenge @lucianafusterg, ¿ya hicieron el suyo? #ADóndeVan x @alv”.

“'Al principio pensé que era Tini', ‘Ay pensé que era Tini por un momento’, ‘Se parece a TINI’, ‘Que decirlesss... flashe que era Tini’, ‘La pusiste a ella porque es parecida a Tini? Y la extrañas?’”, fueron algunos comentarios que generó el video de Luciana en el muro de Yatra.

Sebastián Yatra publica video de Luciana Fuster. (Instagram)

Luciana Fuster emocionada por el post de Yatra

La modelo Luciana Fuster no ocultó su emoción al enterarse que Sebastián Yatra publicó su video en su muro de Instagram.

“Olvídate, feliz es poco. Imagínate estar allí cuando tiene 24 millones de seguidores y obviamente siempre lo he escuchado. Agradezco que me haya publicado en su muro porque normalmente lo que hace es repostear en sus historias pero obvio me sorprendió”, dijo Luciana en América Espectáculos.

La integrante de ‘Esto es guerra’ no tuvo problemas con que los seguidores de Yatra la hayan comparado con la expareja del cantante, Tini Stoessel.

“Yo amo a Tini. Creo que todos los que me siguen saben desde siempre que me gusta la música que hace y ella me parece hermosa. Me dio risa que pongan ‘pensé que era Tini’ y eran la mayoría de comentarios. Igual no me veo parecida a Tini pero se agradece”, señaló feliz la modelo.

Luciana aprovechó las cámaras para aclarar que no tiene comunicación con el intérprete de ‘A donde van’ y dejó en claro que está soltera desde hace más de un año.

