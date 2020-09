Tini Stoessel, expareja de Sebastián Yatra, causó polémica en las redes sociales al compartir un mensaje que muchos interpretaron iba dirigido a Danna Paola.

A través de Twitter, la cantante argentina escribió: “Ahora ya entiendo tu mala fama... pero el que la hace, tarde o temprano la paga”.

El mensaje no habría llamado la atención si no fuera porque la ex de Sebastián Yatra decidió utilizar las palabras “mala fama”, que son las mismas que forman el título de uno de los éxitos de la estrella mexicana.

“Fama, dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa a la mañana”, dice parte del tema “Mala fama” de Danna Paola.

¿Estrategia de publicidad?

Tras el mensaje de la argentina, miles de usuarios la cuestionaron por utilizar las palabras “mala fama”. En ese sentido, se vio obligada a asegurar que se trata de su nueva canción y que, aparentemente, no tiene relación con Yatra ni con la actriz de Élite.

“(La canción) está escrita y grabada hace más de un año y medio. Estoy muy feliz de que por fin puedan conocerla”, explicó.

Hasta el momento, ni Danna Paola ni Sebastián Yatra se han pronunciado; sin embargo, la artista mexicana confirmó que tiene una pareja y no se trata del cantante colombiano: “Soy súper reservada con mis relaciones personales… Es algo súper privado, es algo que me queda para mí, es súper valioso. Respeto muchísimo a los artistas en general y a toda la industria que hace sus relaciones públicas. Yo estoy saliendo con una persona y a ver, no es Sebastián”, dijo semanas atrás.

