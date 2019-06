Sebastián Yatra y Tini Stoessel: las contundentes fotos en un avión que comprueban su romance

Desde que grabaron su primer videoclip llamado "Quiero volver", iniciaron rumores de una supuesta relación entre el cantante Sebastián Yatra y la actriz Tini Stoessel. Sin embargo, ninguno de los dos aceptaba que ya mantenían un amorío, hasta el día de hoy.

El misterio llegó a su fin, ya que un usuario publicó distintas fotografías, donde se observa a la pareja besándose a bordo de un avión, durante un vuelo de Miami a Buenos Aires.

Romance confirmado

Aunque aún la pareja no se ha manifestado al respecto, estas románticas fotografías comprueban que son más que amigos. Debido a que en las imágenes no solo se ven compartiendo los mismos asientos, sino también las instantáneas incluyen un apasionado beso, para luego cubrirse con una frazada y no ser captados por los pasajeros.

Recordemos que, Sebastián Yatra lanzó el tema 'Cristina' junto a Tini, luego cantaron el sencillo en el Luna Park y sobre el final de la canción, el cantante terminó dándole un beso a la artista frente a todo su público. Esto, sin duda generó más expectativa sobre su amorío.

Tini Stoessel confirmó el fin de su relación con el español Pepe Barroso, en diciembre pasado. Sobre la vida amorosa de Sebstián Yatra poco o nada se sabe, ya que nunca ha confirmado un amorío.