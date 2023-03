Esta semana ha sido muy dura para Hailey Bieber y Kylie Jenner, quienes hasta la fecha siguen viendo el declive de sus redes sociales tras la polémica que atraviesan por haberse burlado del aspecto de Selena Gómez. A pesar de que la cantante ha intentado mantener la situación bajo control manteniendo una actitud amable y pasiva, sus seguidores no la respaldan y le han pedido confrontar a sus detractoras para hacerse respetar.

Desde cambiar su foto de perfil hasta subir videos con indirectas hacia Kylie y Hailey, las ideas de los usuarios para devolverle el mal rato a las dos ‘bullys’ es infinita en redes sociales. “Selena fue muy amable, si yo fuera ella ya le hubiera puesto las manos encima a Hailey”, comenta una usuaria. “Es que si yo fuera Selena, subiría una historia con la canción que Justin Bieber le dedicó”, afirma otra internauta en un video.

Sin embargo, una de las alternativas más populares era pedirle a Selena que coloque como foto de perfil una imagen en la que aparece Hailey sosteniendo una revista que hablaba de la relación de Justin Bieber y Selena en su momento. Esto se debe a que antes de ser pareja del intérprete, la modelo se había declarado oficialmente fan de ‘Jelena’, como se le apodó a la relación.

3 veces en las que Selena Gómez fue amable con Hailey Bieber

Críticas a Hailey por ‘Lose You To Love Me’ y ‘Look At Her Now’

En 2019, luego de que la cantante lanzara sus dos nuevas canciones que hablaban sobre rupturas amorosas, el blanco de ataques volvió a ser Hailey Baldwin por ser el mal tercio que dividió la relación entre Selena Gómez y Justin Bieber. Además, la modelo había aprovechado la situación para lanzar sus dardos contra la intérprete compartiendo una canción titulada “Te mataré” y un post que decía “Una persona puede hacerte sentir en dos meses lo que no sentiste en dos años”. Esto era una respuesta muy directa a la letra de una de las canciones que reclamaba “En dos meses nos reemplazaste, como si fuera fácil”.

A pesar de los comentarios envenenados de Baldwin, Selena Gómez optó por responder con sutileza y le pidió a sus seguidores no ser rudos con la modelo. En un enlace en vivo a través de redes sociales, la también actriz hizo un llamado a la paz diciendo: “Estoy muy agradecida por el recibimiento que está recibiendo esta canción. Como sea, no apoyo la idea de mujeres que rebajan a otras. Así que, por favor, sean amables con todos. No importa cual sea la situación, si son mis fans realmente, no sean groseros con nadie”.

La vez que Hailey Bieber, Kendall Jenner y Justine Skye se burlaron de su peso

A inicios de año, Selena Gómez subió una serie de fotos en bikini sobre sus vacaciones en los Cabos. Sin embargo, al ver su notorio aumento de peso, la cantante fue víctima de todo tipo de burlas y ataques por su imagen. En medio de esta ola de críticas, las modelos Hailey Bieber, Kendall Jenner y la cantante Justine Skye subieron un TikTok dirigido a la cantante con un audio que decía: “No estoy diciendo que ella se lo merezca, pero sí digo que los tiempos de Dios siempre son los correctos”. Con esto hacía referencia a que a pesar de que Selena gozó de una belleza radiante cuando era una jovencita, el tiempo le había pasado factura. A pesar de esta burla, al poco tiempo Selena se pronunció en redes sociales afirmando que ella estaba bien y que ese tipo de cosas no la deprimían. Una vez más, hizo el mismo pedido a sus fans: “¡Sean amables con todos!”.

La icónica foto entre ambas rivales

En todas las redes sociales estalló la popularidad de una imagen tomada por el fotógrafo Tyrell Hampton en la gala del Museo de la Academia en Hollywood, donde tanto Hailey Bieber como Selena Gómez decidieron posar juntas para el lente. La fotografía dio la vuelta al mundo indicando que había paz entre ambas celebridades, un intento más de Selena por colaborar con el fin de la enemistad entra ambas. Sin embargo, dicha tranquilidad no habría durado tanto por la última polémica donde la misma Hailey Bieber que posaba sonriente y abrazada a la cantante fue captada nuevamente burlándose de ella junto a Kylie Jenner.

